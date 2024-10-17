«Кто-то исследует спрос». Бизнес позвали на несогласованную ярмарку на площади у ТРК «Галерея»

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив







О том, что возле торгового центра «Галерея» может появиться рынок, стало известно из объявления, опубликованного на днях на одном из профильных сервисов. Однако днем 17 октября его сняли с публикации. Как выяснила «Фонтанка», арендаторов звали, не получив согласование на торговлю от города.

В объявлении речь шла о «новогоднем маркете», который планировалось провести с 12 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Сообщалось, что он расположится на площади перед входом в торговый центр и рядом со станцией метро «Площадь Восстания» и выходом из Московского вокзала. «После окончания Новогоднего маркета состоится его пролонгация, домики устанавливаются минимум на год», — отмечается в анонсе для потенциальных арендаторов.

Продавать на рождественской ярмарке планировали пряники, выпечку, сладости, еду в упаковке, глинтвейн, уличную еду с приготовлением на месте, новогодние украшения, сувениры, предметы декора и подарки, теплые зимние изделия и аксессуары.

В самом объявлении цена указана более чем льготная — аренда домика в 6 кв. м предлагается за 540 рублей в месяц. Правда, после звонка выяснилось, что по какой-то причине пропали три нуля. Реальная стоимость — 540 тысяч рублей в месяц для торговли непродовольственными товарами и продуктами питания в упаковке. Домик для еды с приготовлением на месте стоил уже 590 тысяч рублей.

«Ежедневно здесь пpoхoдят тысячи людей, a в канун Нового года трафик еще больше увеличивается», — объясняют авторы объявления. И предупреждают: бронь возможна после оплаты половины стоимости.

Уличный маркет возле «Галереи» — это проект ООО «Смарт Старт», которое уже несколько лет организует ярмарку внутри этого молла и других торговых центров. На сайте проекта сейчас указано, что компания будет также проводить рождественские маркеты в ТРК «Мега Дыбенко», «Лето», «Лондон Молле», «Европолисе» и «Питер Радуга». По данным СПАРК, единственным владельцем ООО «Смарт Старт» является Алла Антощенко-Оленева. Выручка в 2023 году составила 61 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.

Алла Антощенко-Оленева сообщила «Фонтанке», что сейчас идет процесс согласования проекта с городскими властями. До этого компания не планирует заключать договоры с арендаторами. Объявление — это способ изучить потребности бизнеса.

Директор «Галереи» Дмитрий Гашичев сказал, что ТРК не занимается согласованием уличной ярмарки. «Кто-то, видимо, использует для исследования спроса», — отметил он. Впрочем, по данным «Фонтанки», несколько лет назад руководство «Галереи» изучало возможность организации ярмарки на участке перед площадью, но пришло к выводу, что согласовать это будет невозможно.

В комитете по промышленной политике сообщили, что не получали запроса на согласование торговли возле ТРК «Галерея». По информации «Фонтанки», в администрации Центрального района тоже не получали такую заявку.

Проводить ярмарки возле торговых центров еще в начале 2023 года рекомендовал городским властям Минпромторг. Но в Петербурге сделать это не так просто.

Согласно закону Петербурга, ярмарки могут организовывать как городские власти, так и бизнес. Например, сам город проводит традиционную рождественскую ярмарку на Манежной площади. В прошлом году у нее появился филиал в Московском районе. Там предпринимателям тоже сдают оборудованные домики с уже подведенными коммуникациями.

Предприниматели могут делать ярмарки на принадлежащих им участках земли, а также на городской территории. Это как раз случай площади возле ТРК «Галерея».

Дальше бизнес может пойти двумя путями. Если речь идет именно о ярмарке, то ее организаторами в любом случае выступают органы власти — администрации районов или подведомственный комитет по развитию промышленности «Центр контроля качества товаров, работ и услуг». Ведомства определяют места проведения и периодичность, а также объявляют аукцион на выбор оператора, куда может заявиться бизнес. Сейчас в реестре ярмарок адреса площади около ТРК «Галерея» нет, в плане проведения тоже. В схеме размещения нестационарных торговых объектов, где перечислены допустимые для такого вида торговли места, участок тоже отсутствует.

Если торговлю предполагается вести нон-стоп, необходим договор о размещении нестационарных торговых объектов с комитетом имущественных отношений. Чтобы заключить такой договор, во-первых, участок должен быть включен в схему НТО, во-вторых, место должно быть разыграно на торгах.

Во всех случаях (и даже если торговля ведется на частной земле) победитель должен еще согласовать проект с комитетом по градостроительству и архитектуре. Что тоже довольно непросто: по информации «Фонтанки» такие сложности возникали даже у рождественской ярмарки, которую проводит городской Центр контроля качества.

Но затруднения у организаторов такой торговли, вероятно, возникли бы уже на первом этапе. Включить участок возле «Галереи» в схему НТО проблематично, поскольку назначение участка — для размещения объектов коммунального хозяйства. Сменить его будет проблематично, так как там находится к тому же вентиляционная шахта метро.

Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков считает согласование ярмарки возле «Галереи» практически нереальным. «Место с точки зрения предпринимательской деятельности потрясающее, и при желании и наличии возможностей можно сделать очень красиво, очень достойно. Но, если это государственная земля, мне видится это крайне маловероятным законным способом», — отмечает он. А вот заявленную стоимость аренды эксперт считает адекватной локации. «Если вдруг ярмарка случится, то участник даже при такой высокой ставке все равно будет, скорее всего, в прибыли», — отмечает Владимир Меньшиков.

Единственный способ, который в теории позволил бы организовать там временную торговлю, — это проведение фестиваля. Но власти могут счесть это злоупотреблением правом. В этом случае киоски, которые появятся без согласования с городом, будет устранять комитет по контролю за имуществом или комитет по законности. Ранее в Смольном планировали регламентировать торговлю на фестивалях, но проект постановления так не был принят.

К слову, проблемы с согласованием ярмарок возникли даже у самого Минпромторга. В 2018 году Смольный прекратил торговлю на Малой Конюшенной, которая велась под эгидой федерального ведомства, поскольку она не получила необходимых согласований.