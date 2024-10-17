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Афиша Plus Фестиваль искусств Востока Daira: фешен-перформанс, выставка и концерты

Фестиваль искусств Востока Daira: фешен-перформанс, выставка и концерты

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C 18 октября по 1 февраля в Петербурге будет проходить фестиваль искусств Востока Daira, тема которого в этом году — соединение и многообразие культурных традиций в городском ландшафте. В программе: перформанс, выставка, музыкальные концерты, научная конференция, кинопоказы и лекции.

Открытие фестиваля намечено на 19:00 18 октября на Василеостровском рынке. В программе — выставка «POST экзотика» и фешен-перформанс «Сохраню и загадаю» Зайнаб Сайдулаевой. Вместо классического фешен-показа организаторы обещают зрителям возможность «заглянуть в мир сакральных объектов и символов, заключённых в сундуке, где хранятся пять образов женщины». После перформанса все костюмы станут частью выставки «POST экзотика», их можно будет увидеть до окончания фестиваля.

На втором этаже Василеостровского рынка раскинется метафорический современный город, состоящий из многообразия культурных кодов и обычаев, который будут олицетворять инсталляции из ярких этнических орнаментов, вышивок, росписей на тканях и фотографий. Экспозицию будет дополнять звуковая часть: в наушниках зрители услышат личные истории горожан разных национальностей. ​​

В программе фестиваля — несколько музыкальных событий.

23 октября под куполом Творческой котельной Левашовского хлебозавода музыкант, контрабасист и композитор Владимир Волков («АукцЫон», «Волковтрио», «Интерджаз») сыграет концерт с элементами совместной практики-медитации «Необходимость тишины».

28 ноября в клубе Factory3 пройдет концерт-вечеринка «Гравитация». Звучание аутентичных инструментов и традиционного вокала — Ashnaa (Великобритания), Радик Тюлюш (Тыва), Денис Кучеров и Правин) — дополнят электронные музыканты (Long Arm и KALANDER).

3 декабря на Новой сцене Александринского театра ансамбль Fakhteh сыграет программу «Пишро». Иранские музыканты исследуют и воссоздают стили древней персидской музыки разных времен, а в основе песен — персидская поэзия и философские тексты.

9 декабря в баре Union пройдет музыкальный джем, организованный совместно с проектом Electric Kool-Aid Acid Jam. Перед началом можно будет послушать лекцию об арабском джазе.

Также в рамках фестиваля пройдет цикл лекций, посвященный конструированию и сохранению культурных идентичностей в городском пространстве.

Подробное расписание лектория и кинопрограммы смотрите на сайте фестиваля. 18+

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