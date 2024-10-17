Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге осудили участника СВО, нанесшего более 100 ударов возлюбленной из ревности

В Петербурге осудили участника СВО, нанесшего более 100 ударов возлюбленной из ревности

1 731
15 комментариев

Суд в Петербурге отправил на 10 лет в колонию строгого режима участника СВО с медалью «За отвагу», забившего до смерти свою возлюбленную во время спора. Как отмечают в Объединенной пресс-службе городских судов, потерпевшая получила не менее 100 ударов по разным частям тела, прежде чем погибла.

По версии следствия, осужденный в декабре 2023 года привел подругу домой. В квартире у пары начался конфликт, который закончился смертью девушки. Мужчина нанес ей не менее 17 ударов по телу и 83 удара тупым предметом, а также несколько раз пытался задушить. Женщина пыталась вырваться и убежать, но падала и билась о предметы вокруг.

В суде участник СВО вину признал полностью и сообщил, что причиной конфликта стала ревность. С погибшей он был давно знаком, а с осени 2023-го пара жила вместе.

Кроме срока в 10 лет, назначенного Калининским районным судом, Ленинградский окружной военный суд приговорил мужчину к 19 годам в ИК строгого режима. Осужденный в 2022 году ушел на СВО и был награжден медалью «За отвагу».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Resident_Ev1l
57 минут
Подведем итог. Зону топтать или снова на сво чтобы чистым оттуда вернуться?
Snow*
46 минут
бьет - значит любит
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35