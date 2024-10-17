В Петербурге осудили участника СВО, нанесшего более 100 ударов возлюбленной из ревности

Суд в Петербурге отправил на 10 лет в колонию строгого режима участника СВО с медалью «За отвагу», забившего до смерти свою возлюбленную во время спора. Как отмечают в Объединенной пресс-службе городских судов, потерпевшая получила не менее 100 ударов по разным частям тела, прежде чем погибла.

По версии следствия, осужденный в декабре 2023 года привел подругу домой. В квартире у пары начался конфликт, который закончился смертью девушки. Мужчина нанес ей не менее 17 ударов по телу и 83 удара тупым предметом, а также несколько раз пытался задушить. Женщина пыталась вырваться и убежать, но падала и билась о предметы вокруг.

В суде участник СВО вину признал полностью и сообщил, что причиной конфликта стала ревность. С погибшей он был давно знаком, а с осени 2023-го пара жила вместе.

Кроме срока в 10 лет, назначенного Калининским районным судом, Ленинградский окружной военный суд приговорил мужчину к 19 годам в ИК строгого режима. Осужденный в 2022 году ушел на СВО и был награжден медалью «За отвагу».