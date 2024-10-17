Эксперты: к 2035 году в Ленобласть переедут 250 тысяч человек из других регионов

В петербургской агломерации к 2035 году население вырастет на 391 тысячу человек за счет притока из других регионов страны, причем более 60% переехавших поселятся в Ленобласти. Такой прогноз дала главный архитектор проектов в Ленинградской области ГК «А101» Елизавета Гречухина.



По ее словам, Петербург и область как единая агломерация развиваются полицентрично. Долгое время рост был сосредоточен на северо-востоке региона— например, население Всеволожского района за последние десять лет выросло вдвое до 550 тысяч человек. Прирост населения происходит во многом за счет переезда людей из других регионов России.



— Сейчас в регионе формируются семь перспективных подцентров юга агломерации с проектной численностью населения 391,7 тыс. человек, из которых 257,7 тыс. человек переедут в Ленинградскую область, — говорит Елизавета Гречухина.

По ее словам, приток населения из других регионов в Санкт-Петербург требует развития рынка жилья, и застройщики уже начали осваивать эти территории. Новые проекты в Ленобласти, как правило, реализуются в рамках КРТ — например, проект «А101» в Лаголово или Хайпарк ИТМО в городе-спутнике Южный, включающий не только жилье, но и научно-образовательный центр, производства, склады и логистические терминалы.