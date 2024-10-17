В Пушкинском районе Петербурга построили новую улицу

Источник: Предоставлено холдингом Setl Group







В Пушкинском районе завершилось строительство первого этапа нового участка улицы Туровской, которая потом будет называться Угличской.



Как рассказали в холдинге Setl Group, новый участок четырехполосной дороги длиной 260 м проходит от Колпинского шоссе до перекрестка с продолжением Центральной улицы. Вдоль проезжей части обустроили тротуары, также смонтировали уличное освещение, нанесли дорожную разметку и установили остановочный павильон для общественного транспорта.

