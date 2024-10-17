Не по-христиански. Настоятель челябинского храма обвиняется в убийстве

Аргаяшский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста священнику Игорю Ефремову, обвиняемому в убийстве. Следствие просило о СИЗО, но это ходатайство было отклонено.

Как сообщает 17 октября портал 74.RU, убийство было совершено в начале недели. По предварительным данным, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери отец Игорь выпивал с другом у себя дома в селе Губернское. Утром батюшка якобы проснулся от не совсем товарищеских прикосновений. Почувствовав чужие руки в своей паховой зоне, он вспылил. В итоге разгорелся конфликт, а гостю были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

В Челябинской епархии потрясены случившимся. На официальном сайте митрополии уже появился комментарий. В нем говорится, что иерей Игорь Ефремов на данный момент запрещен в священнослужении. «Мы целиком и полностью полагаемся на работу правоохранительных органов, которые установят истину по делу», — говорится в сообщении.