В Ленобласти пьяному мужчине поезд переехал ноги

В горбольнице Киришского района погиб 50-летний житель поселка Пчёвжа, которому электровоз переехал ноги. Об этом 17 октября стало известно «Фонтанке».

Как уточняет пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу, накануне около семи часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что неподалеку от станции Пчёвжа травмирован мужчина. Установлено, что он переходил пути в неположенном месте. Машинист электровоза подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, пострадавший остался без ног. Через несколько часов он скончался в больнице.

По предварительным данным «Фонтанки», мужчина находился на путях в состоянии алкогольного опьянения.