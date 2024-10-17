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Происшествия В Ленобласти пьяному мужчине поезд переехал ноги

В Ленобласти пьяному мужчине поезд переехал ноги

Пострадавший скончался в больнице через несколько часов

2 207
5 комментариев

В горбольнице Киришского района погиб 50-летний житель поселка Пчёвжа, которому электровоз переехал ноги. Об этом 17 октября стало известно «Фонтанке».

Как уточняет пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу, накануне около семи часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что неподалеку от станции Пчёвжа травмирован мужчина. Установлено, что он переходил пути в неположенном месте. Машинист электровоза подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, пострадавший остался без ног. Через несколько часов он скончался в больнице.

По предварительным данным «Фонтанки», мужчина находился на путях в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии
5
hayalci33
1 час
Естественный отбор в действии.
TroLoLo
1 час
Синька - зло. Нужны ЛТП и подшивание алкачей.
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