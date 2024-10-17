В России разработали аналог Apple Pay — «Волна». Сервис будет работать по Bluetooth

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала технологию, которая заменит ушедший из России сервис Apple Pay. Новое российское решение получит название «Волна» и будет работать как онлайн, так и без интернета, сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин на форуме «Финополис», пишет РБК 17 октября.

По словам Дубынина, технология разработана для бесконтактных оплат через телефон, работающих на IOS и Android. Для этого будут необходимы новые терминалы, которые поддерживают «Волну». «В отличие от NFC, „Волной“ можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона», — рассказали в НСПК.

Известно, что сервисом заинтересовались более 20 банков, готовых протестировать «Волну». «Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты», — поделился Дубынин.

Напомним, что из-за западных санкций Apple Pay перестал работать в России в марте 2022 года. Через два месяца зампред Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что «на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети».

Тогда же в России запустили свой магазин мобильных приложений NashStore, который был создан на случай ухода из страны Google Play. О том, как работает «Наше Хранилище» и какие в нем недостатки, можно прочитать в материале «Фонтанки».