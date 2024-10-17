Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На Камчатке обрушился рудник. Есть погибшие

На Камчатке обрушился рудник. Есть погибшие

1 533
Написать комментарий

Три человека погибли на Камчатке во время обрушения рудника. На данный момент тела уже найдены под завалами. Сейчас их поднимают на поверхность. Об этом 17 октября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«В штреке № 3 рудника АО „Быстринская горная компания Кумрач“ произошло обрушение породы. На разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой», — уточнил Лебедев.

Ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю. О причинах ЧП пока не сообщается.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40