На Камчатке обрушился рудник. Есть погибшие

Три человека погибли на Камчатке во время обрушения рудника. На данный момент тела уже найдены под завалами. Сейчас их поднимают на поверхность. Об этом 17 октября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«В штреке № 3 рудника АО „Быстринская горная компания Кумрач“ произошло обрушение породы. На разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой», — уточнил Лебедев.
Ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю. О причинах ЧП пока не сообщается.