На Камчатке обрушился рудник. Есть погибшие

Три человека погибли на Камчатке во время обрушения рудника. На данный момент тела уже найдены под завалами. Сейчас их поднимают на поверхность. Об этом 17 октября сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.