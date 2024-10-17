Гарь и копоть. В МЧС показали, что оставил пожар от комнаты в общежитии вуза на Петроградской стороне

Источник: МЧС России







Студентам Петербургского государственного химико-фармацевтического университета пришлось в экстренном порядке покидать общежитие вуза в Петроградском районе из-за пожара. Последствия показала пресс-служба МЧС.

Как уточнили в городском чрезвычайном ведомстве, помощь пожарных на улице Рентгена, 21, потребовалась немногим позже половины двенадцатого часа дня 17 октября. Сигнал о возгорании поступил из студенческого общежития.

Огонь вспыхнул в комнате площадью 20 квадратных метров и распространился на пять «квадратов». К полудню силами трёх расчётов пожар локализовали, ещё через четверть часа полностью потушили.

Люди успели покинуть здание до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.