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Общество Спорт Футболисты и тренеры ЦСКА и «Зенита» попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Футболисты и тренеры ЦСКА и «Зенита» попали в базу украинского сайта «Миротворец»

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Председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева, генерального директора клуба ЦСКА Романа Бабаева, главных тренеров команд Сергея Семака и Марко Николича и 22 игроков стартовых составов команд включили в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этого стало участие в благотворительной акции перед игрой.

Как сообщили в группе московского клуба, речь идет об акции, которая прошла перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги 14 сентября в Москве. Игру посетили около 150 ветеранов спецоперации и членов их семей, которых поддерживает фонд «Защитники Отечества».

«Они вывели игроков перед матчем, а после с трибун посмотрели футбол вместе с другими болельщиками», — говорится в сообщении.

Сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года, доступ к нему на территории РФ заблокирован. В его списки попадают лица, которые в соответствии с мнением его администраторов причастны к «нарушениям основ национальной безопасности Украины».

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