Водосток или вентиляция? В петербургском дворе есть нечто деревянное и старинное

Во дворе дома 20 на Моховой улице в Петербурге на стене находится водосток или старинная вентиляция. Раритет выполнен из дерева. Корреспондент «Фонтанки» накануне посетил двор и осмотрел объект.

+2

Местных жителей он особо не удивляет. Женщина поделилась с журналистом, что водосток находится здесь как минимум 40 лет — все время, которое она живет на Моховой.

Опрошенные «Фонтанкой» реставраторы и гиды разошлись во мнениях: одни считают, что это деревянный водосток, а другие утверждают, что на доме сохранилась старинная вентиляция.

Еще есть необычное предположение, что деревянная труба могла быть шахтой хозяйственного лифта.