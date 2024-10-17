Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Город Водосток или вентиляция? В петербургском дворе есть нечто деревянное и старинное

Водосток или вентиляция? В петербургском дворе есть нечто деревянное и старинное

3 297
5 комментариев

Во дворе дома 20 на Моховой улице в Петербурге на стене находится водосток или старинная вентиляция. Раритет выполнен из дерева. Корреспондент «Фонтанки» накануне посетил двор и осмотрел объект.

+2

Местных жителей он особо не удивляет. Женщина поделилась с журналистом, что водосток находится здесь как минимум 40 лет — все время, которое она живет на Моховой.

Опрошенные «Фонтанкой» реставраторы и гиды разошлись во мнениях: одни считают, что это деревянный водосток, а другие утверждают, что на доме сохранилась старинная вентиляция.

Еще есть необычное предположение, что деревянная труба могла быть шахтой хозяйственного лифта.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Петербург
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED12
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
264044681
2 часа
здорово, надеюсь, при ремонте (если дом до него достоит) не снесут
Бородин П.Т.
1 час
Город как перевязь господина Портоса.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Новости компаний
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40