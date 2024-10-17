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Общество Происшествия Полиция поймала курьера из Чечни, передавшего деньги пожилой петербурженки мошенникам

Полиция поймала курьера из Чечни, передавшего деньги пожилой петербурженки мошенникам

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10 комментариев

Полиция Петербурга задержала 35-летнего «дропа», забравшего у 86-летней жительницы Московского района 1 млн 180 тыс. рублей для передачи мошенникам. Женщина стала жертвой телефонного звонка: ей рассказали о том, что ее деньги находятся «под угрозой». Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

7 октября в полицию Московского района обратилась 86-летняя женщина, рассказавшая, что ей позвонил неизвестный, который убедил её в том, что её деньги находятся под угрозой. Чтобы защитить свои сбережения, пенсионерка сняла все накопления и передала 1 180 122 рубля позвонившему в дверь курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен 35-летний уроженец Чеченской Республики, который временно проживал в хостеле на Фермском шоссе. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор.

Задержанный признался, что нашёл «подработку» через мессенджер, где получал контакты потенциальных жертв от кураторов. Добытые преступным путем деньги он переводил на криптокошельки своих работодателей. Оперативники установили, что жертвами «дропа» стали как минимум семеро пожилых граждан. В настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

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Комментарии
10
Майор Пронин
59 минут
Кадыров ещё не вмешался?
-4*
54 минуты
Сейчас Рамзанчик всё порешает!
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