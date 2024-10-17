Тренируйте надпочечники: доцент СПбГУ о том, как выжить в экстремальных условиях без еды и воды

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Жить дни, недели, месяцы без еды, в страхе и жутком холоде… Когда читаешь невероятные истории спасения, поражаешься способности человеческого организма приспосабливаться к подобным условиям. Но выживают не все. Более того, нередко крепкие и сильные погибают первыми.

История 47-летнего Михаила Пичугина — пример того, что бороться нужно до последнего. Почти 70 дней он дрейфовал на лодке со сломанным двигателем в Охотском море. С ним были брат и племянник, но оба умерли, потеряв надежду на спасение. Продуктов было мало, запасы кончились быстро. Но Михаил выжил, похудев на 50 килограммов.

А сколько есть историй про людей, которые неделями блуждали по лесам и выживали, питаясь ягодами и росой! Почему одни выживают в таких условиях, а другие — нет?

Об этом «Доктор Питер» спросил доцента СПбГУ Елену Харитонову, которая более 15 лет преподает «Безопасность жизнедеятельности», «Медицину катастроф», «Военную и экстремальную медицину». Она также стала одним из авторов учебного пособия «Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайной ситуации».

Дети и женщины выживают чаще

Что отличает выживших от других людей? Особенность телосложения, психики или, может, есть ген, который отвечает за выживаемость?

— Таких генов нет. Думаю, главное — то, насколько мы подготовлены к подобным ситуациям. Если мы знаем, что делать, как добыть воду, как разумно расходовать запасы еды, как себя утеплить, то шансов выжить больше. Предполагаю, что для выжившего мужчины это был уже не первый морской поход, поэтому он имел какие-то базовые знания.

В море для питья собирают дождевую воду. Морскую пить нельзя ни в коем случае, она содержит соль, которая вызывает еще большую жажду. Кроме того, мужчина ловил рыбу, а кровь в ней — это тоже жидкость.

В морской рыбе не так много паразитов, как в речной. А еще ее можно засолить в морской воде, чтобы не испортилась.

В одном интервью вы говорили, что дети лучше адаптируются к экстремальным условиям, чем взрослые. Но в этой истории первым умер 16-летний мальчик.

— Речь шла о маленьких детях, которые после крушения самолета провели две недели в джунглях Колумбии и выжили. Причем самому младшему из них было меньше года.

У подростков все гораздо сложнее. У них происходит большая перестройка, поэтому их проще сломать.

Лучше адаптируются к экстремальным условиям дети до подросткового периода. У ребенка в это время идет активный период роста, поэтому ему проще приспособиться. Приведу пример из медицины. Ребенку можно применить более агрессивную химиотерапию, чем взрослому, потому что его организм быстрее закомпенсируется.

Вторая причина, почему маленькие дети выживают, — у них нет негативной информации, негативного опыта, страха смерти. Кто-то из них даже воспримет подобное как приключение.

В экстремальных условиях для выживания очень важен именно психологический настрой. Например, женский организм более стрессоустойчив, чем мужской. Вспомним блокаду Ленинграда. Женщин выжило больше, чем мужчин, потому что их организм лучше приспосабливается к стрессу, экономит силы, энергию. Поэтому большие мышцы и крепкое телосложение вовсе не означают, что человек выживет в экстремальных условиях. Выжившими могут быть люди с совершенно не выраженным мышечным развитием и физическими данными.

Реакция на стресс — это работа надпочечников

Может, важен метаболизм? Выживают те, у кого он понижен?

— Думаю, дело даже не в метаболизме, а в приспособляемости нашего организма к стрессу. В том, как мы реагируем на ситуацию. Есть люди, которые плохо приспосабливаются, у них бурная стрессовая реакция. Другие более спокойны.

Важно, как работают наши надпочечники, которые и вырабатывают гормоны стресса — адреналин и кортизол. От того, насколько у нас натренированы надпочечники, насколько регулярно мы их нагружаем и расслабляем, зависит реакция на стресс.

Бывает, что люди постоянно находятся в стрессе, они к нему уже привыкли, из-за чего развивается синдром усталых надпочечников. Мы не даем им отдохнуть, только нагружаем. В результате организм не восстанавливает свои ресурсы.

Получается, спокойная размеренная жизнь — это тоже плохо? Как натренировать свои надпочечники?

— Есть простой и полезный способ для адаптации к экстремальным условиям — это закаливание . Облились с утра холодным душем, наступил разумный, умеренный стресс, надпочечники потренировались. Главное, чтобы стресс потом прошел.

Вот вы вышли из душа, обтерлись, согрелись, и организм расслабился, стресс прошел. А когда люди на работе, по дороге с работы, дома постоянно нервничают, так и развивается синдром усталых надпочечников.

А если прыгать с парашютом, кататься на аттракционах — это тоже тренировка для надпочечников?

— Нужна какая-то постоянная тренировка. Не будете же вы каждый день прыгать. А обливаться холодной водой можно регулярно.

Говорят, когда происходит выброс адреналина, человек способен на невероятные вещи: бежать со сломанной ногой, проявлять невиданную силу. Как долго длится это состояние?

— Минуты, максимум — час. Выброс адреналина — это острая, очень быстрая стрессовая реакция. Но причина, почему человек с переломом бежит, не чувствуя боли, не в адреналине, а в эндорфинах, которые вырабатываются у нас в мозгу. Эндорфины — это вещества, которые обладают обезболивающим действием.

Первые в нашей жизни эндорфины вырабатываются у человека, когда он рождается. Надо же как-то проскочить своим черепом через тело мамы и не умереть от боли. В организме новорожденного вырабатывается гигантское число эндорфинов, что позволяет ему пережить этот сложный процесс. Поэтому, когда появляется стресс, у нас вырабатываются в том числе и эндорфины, которые снижают боль и повышают нашу уверенность в себе .

Кстати, при занятиях спортом тоже вырабатываются эндорфины.

Что касается адреналина, то он вызывает резкий выброс сахара в кровь — это нужно для мышц, которые работают на глюкозе. Также адреналин стимулирует выделение жидкости из нашего организма — подает сигнал, что лишняя жидкость в организме сейчас ни к чему, нам надо спасаться. Сразу же через почки повышается фильтрация. И мы часто замечаем, что, когда нервничаем, бежим в туалет — избавляться от лишней жидкости.

После экстремального голодания часто развивается ожирение

На какой день организм начинает адаптироваться к экстремальным условиям, к отсутствию еды? Когда переходит на энергосберегающий режим?

— Организм почти сразу перестраивается. Просто он использует разные запасы. Сначала глюкозу: она нужна мозгу. Далее, обычно в первые три дня, берет из печени гликоген.

Когда мы потратили весь гликоген, организм вспоминает, что где-то были жиры. Соответственно, все жиры перерабатываются в глюкозу. Причем жир расщепляется еще и на воду, так что это дополнительный источник жидкости для организма. Вот почему верблюд может долго не пить — в своих горбах он запасает жир, который расщепляется на воду.

А когда заканчиваются жиры, в ход пойдут мышцы, мышечная ткань тоже начнет расщепляться до глюкозы. Процесс достаточно быстрый, так как мозг — самый капризный в организме, ему нужна глюкоза.

Сколько времени человек может прожить без воды и еды?

— Без воды человек проживет около недели. Без еды — максимум два месяца, но это при условии, что есть вода. В таком случае организм начинает потихонечку переваривать себя.

Испытывает ли человек какую-то боль из-за голодания и обезвоживания?

— Боли нет. Но будут симптомы выраженной слабости, головокружения, так как мозгу не хватает глюкозы. Кроме того, при голодании сильно падает уровень белка в организме, из-за чего возникают отеки, сильно отекают руки и ноги.

Как долго может восстанавливаться организм после подобного голодания?

— Восстанавливаться нужно долго — полгода, иногда даже год. Если после такой голодовки сразу наесться, можно даже погибнуть.

Часто случается, что баланс в организме так и не восстанавливается. Появляются проблемы с питанием, развивается ожирение. После Великой Отечественной войны, когда дети росли в условиях относительного голода, многие из них уже взрослыми были очень полными. У них развились нарушения пищевого поведения, которые спровоцировал стресс в виде голода.

Не тратить силы на переживания

Какие условия можно считать экстремальными?

Мы всегда говорим, можно и при 20 градусах тепла замерзнуть. Все зависит от температуры нашего тела, насколько быстро она падает. Если мы защищены от ветра, тепло одеты, одежда сухая, то тело долго держит тепло.

А если человек в воде, одежда мокрая, то даже в 22-градусной воде температура тела будет падать достаточно быстро. Ведь в норме она 36,6 градуса.

Поэтому все зависит от окружающих факторов. Сильный ветер и влажность сильно понижают температуру теплоощущения.

Что можно посоветовать человеку, который оказался в такой экстремальной ситуации?

— Во-первых, заранее к ней подготовиться. Если вы куда-то собираетесь, продумайте, «что будет, если…».

Во-вторых, сохранять свои силы. Не тратить энергию на переживания, на лишние физические движения. Делать только то, что нужно для выживания: добыть пресной воды, сохранить тепло своего тела, найти еду, если возможно.

Когда человек попадает в подобную ситуацию, в какой-то момент могут появиться галлюцинации. Ему может показаться, что вокруг него люди, что он слышит голоса. Иногда даже появляется очень нестандартное поведение.

К примеру, когда человек долго находится на холоде, на второй стадии критического переохлаждения психика играет с ним злую шутку. У человека появляется ощущение, что ему очень жарко, и он начинает раздеваться. Иногда замерзших людей находят абсолютно голыми, а рядом лежит их одежда.

Наверное, после случившегося сложно остаться с нормальной психикой.

— Да, возможно, возникнет посттравматическое стрессовое расстройство, и оно проявляется по-разному. Иногда человек будет просто избегать мыслей о пережитом, не вспоминать об этом, избегать ситуаций, которые провоцируют эти воспоминания. Например, никогда больше не будет плавать.

Либо, наоборот, человеку потребуется выговориться. Его будут преследовать воспоминания, сниться кошмары, мучить бессонница. И это может длиться достаточно долго, до полугода-года.

Бывает и такое, что человек после спасения чувствует себя неуязвимым. Он снова отправляется в горы, в опасные походы и путешествия, при этом потеряв бдительность. И здесь уже велика вероятность, что история может закончиться куда печальнее.