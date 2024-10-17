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Происшествия Водитель «Шкоды» разбился под Петербургом, улетев с дороги в кювет

Водитель «Шкоды» разбился под Петербургом, улетев с дороги в кювет

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4 комментария

Полиция выясняет обстоятельства аварии, которая произошла в Ломоносовском районе Ленобласти. ДТП стало последним для водителя, на днях отметившего 69-летие. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 октября.

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«Шкода Фабия» разбилась у деревни Ретселя накануне около семи часов вечера. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на прямом участке дороги и съехал в кювет. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Погибший — житель посёлка Тайцы. В этом году он ни разу не попадался на нарушении правил дорожного движения.

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Комментарии
4
-4°
34 минуты
Пенсию не зря дают
Леошид Турист
19 минут
Надо права в 60 лет отбирать
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