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Происшествия Пистолет Макарова, нож разведчика и миллионы вынесли из дома военного врача в Ленобласти

Пистолет Макарова, нож разведчика и миллионы вынесли из дома военного врача в Ленобласти

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8 комментариев

Заслуженный врач стал жертвой неизвестных, которые обчистили его дом в Выборгском районе Ленобласти. После визита гостей медработник не досчитался холодного оружия, денег и наградного пистолета Макарова. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 октября.

65-летний врач обратился с заявлением в правоохранительные органы накануне вечером. Собственник дома в поселке Цвелодубово рассказал, что неизвестные забрались к нему в жилище и вынесли рубли, доллары и евро. Также пропали наградные часы «Полет» и наградной пистолет Макарова с двумя полными обоймами. В списке пропавших вещей также фигурируют ювелирные украшения, нож разведчика, штык-ножи от автомата Калашникова и так далее. Общий ущерб составил примерно 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. По данным «Фонтанки», ныне потерпевший является заместителем главного врача одной из петербургских поликлиник.

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Комментарии
8
ДЕД
42 минуты
Я поражаюсь с этих пенсионеров... Пачками "рубли доллары и евро", расскажите им ужо про инвестиции.
Была надежда, но его уговорили.
14 минут
Откуда деньги? Нажитые честно хранятся на счетах.
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