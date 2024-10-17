Пистолет Макарова, нож разведчика и миллионы вынесли из дома военного врача в Ленобласти

Заслуженный врач стал жертвой неизвестных, которые обчистили его дом в Выборгском районе Ленобласти. После визита гостей медработник не досчитался холодного оружия, денег и наградного пистолета Макарова. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 октября.

65-летний врач обратился с заявлением в правоохранительные органы накануне вечером. Собственник дома в поселке Цвелодубово рассказал, что неизвестные забрались к нему в жилище и вынесли рубли, доллары и евро. Также пропали наградные часы «Полет» и наградной пистолет Макарова с двумя полными обоймами. В списке пропавших вещей также фигурируют ювелирные украшения, нож разведчика, штык-ножи от автомата Калашникова и так далее. Общий ущерб составил примерно 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. По данным «Фонтанки», ныне потерпевший является заместителем главного врача одной из петербургских поликлиник.