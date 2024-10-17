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Общество В 26 раз больше блокировок. Роскомнадзор стал чаще удалять в Telegram живодерский контент

В 26 раз больше блокировок. Роскомнадзор стал чаще удалять в Telegram живодерский контент

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3 комментария

Роскомнадзор за период с января по сентябрь этого года удалил или заблокировал в Telegram 107 материалов, содержащих противоправный контент на тему жестокого обращения с животными. Для сравнения, за то же время в 2023 году в Telegram было удалено или заблокировано лишь четыре таких материала. Имеются в виду как посты, так и «живодерские» телеграм-каналы. Об этом 17 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя РКН.

«Наличие в мессенджере большого количества таких материалов связано с низким уровнем модерации», — отмечается в публикации.

Если говорить о сети в целом, общее число удаленных или заблокированных в интернете материалов о жестоком обращении с животными тоже выросло, хотя и не так резко. За девять месяцев прошлого года их было 247, а в январе — сентябре нынешнего — 263.

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Комментарии
3
Mathias R.
57 минут
Тот редкий случай, когда согласен с Роскомнадзором.
Абрикосов
52 минуты
необходимо не удалять контент, а выявлять лиц размещающих подобное, отлавливать оных и лечить принудительно! В будущих маньяках надобности нет!
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