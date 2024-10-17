Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

ю-з.

 771мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Город У петербургской погоды появилась аномалия. Это температура

У петербургской погоды появилась аномалия. Это температура

8 491
10 комментариев

Осень в Петербурге сейчас почти идеальная. Облака есть, но зонтики не понадобятся, а самое главное — сейчас не по сезону тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5-7 градусов, днем составит 10-12.

Сегодня регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с юго-запада. В такой ситуации облаков в небе по-прежнему будет довольно много, но вероятность дождей останется близкой к нулю, а температурные показатели на пару градусов превысят норму. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу дождей тоже не ожидается, а температура будет на один градус выше.

Накануне главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что бабье лето, «очень похоже, будет».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE20
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Kostiks
1 час
любимое слово "аномалия" подъехало. "температурные показатели на пару градусов превысят норму", да
282493173
2 часа
мы заметили. В конце октября погода как раньше в августе
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40