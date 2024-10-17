У петербургской погоды появилась аномалия. Это температура

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Осень в Петербурге сейчас почти идеальная. Облака есть, но зонтики не понадобятся, а самое главное — сейчас не по сезону тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 5-7 градусов, днем составит 10-12.

Сегодня регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с юго-запада. В такой ситуации облаков в небе по-прежнему будет довольно много, но вероятность дождей останется близкой к нулю, а температурные показатели на пару градусов превысят норму. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Источник: телеграм-канал специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса







В пятницу дождей тоже не ожидается, а температура будет на один градус выше.

Накануне главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что бабье лето, «очень похоже, будет».