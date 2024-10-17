На развязке КАД с Приморским шоссе досрочно закончили ремонт

На КАД раньше планируемого срока закончили дорожные работы на развязке с Приморским шоссе. Все ограничения движения сняли, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 0-м километре КАД, на разворотной петле на Приморском шоссе, меняли деформационный шов. Ограничения ввели 5 октября, завершение планировалось на 25 октября. Но уже к 17 октября удалось всё сделать.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Сейчас все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы, движение осуществляется в штатном режиме.