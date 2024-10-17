Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

ю-з.

 771мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Город На развязке КАД с Приморским шоссе досрочно закончили ремонт

На развязке КАД с Приморским шоссе досрочно закончили ремонт

1 498
1 комментарий

На КАД раньше планируемого срока закончили дорожные работы на развязке с Приморским шоссе. Все ограничения движения сняли, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 0-м километре КАД, на разворотной петле на Приморском шоссе, меняли деформационный шов. Ограничения ввели 5 октября, завершение планировалось на 25 октября. Но уже к 17 октября удалось всё сделать.

Сейчас все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы, движение осуществляется в штатном режиме.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
КАД Дорожные работы Ремонт дорог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
282504147
35 минут
и ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40