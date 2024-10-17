Сибирские золотодобытчики пострадали в ДТП: водитель не удержал микроавтобус на дороге

ДТП только с одним участником в Забайкалье оказалось очень серьёзным: пострадали девять человек. Об этом сообщает 17 октября краевая Госавтоинспекция.

Источник: Госавтоинспекция Забайкалья







ДТП произошло 16 октября на 147-м километре региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи в Шилкинском районе Забайкальского края. Водитель «Форда Транзита» (не маршрутка) не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Все пострадавшие — пассажиры.

Краевая прокуратура проводит проверку. По её данным, Transit вёз сотрудников золотодобывающей компании из села Курулей в Читу.