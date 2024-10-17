Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Город Общество фонтанка pro В Петербурге растет спрос на такси с опциями для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Петербурге растет спрос на такси с опциями для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

Число инклюзивных поездок в Санкт-Петербурге превысило 150 тысяч

490
Написать комментарий

Более 30 000 жителей Петербурга хотя бы раз пользовались специальными опциями при заказе такси. Речь идет о поездках, когда пассажир может выбрать специальные опции, исходя из своих физических особенностей.

Ежемесячно специальными возможностями в такси в Петербурге пользуется около 3000 человек. Они совершают почти 10 000 поездок. Такие данные привели аналитики Яндекс Go, изучив статистику «Экрана специальных возможностей» в сервисе. С момента его запуска в 2022 году петербуржцы совершили более 150 000 таких поездок.

Чаще всего пассажиры указывают, что будут с инвалидным креслом — им нужна помощь при посадке и место в багажнике. Многим требуется содействие и с поиском автомобиля — это актуально для слабовидящих, незрячих и маломобильных пассажиров. Также пассажиры указывают, что будут с собакой-поводырем, выбирают опции «Не говорю, но слышу» и «Общаюсь только текстом».

— У каждого водителя есть доступ к обучающим материалам, подготовленным в партнерстве с общественными организациями и специалистами, которые работают с людьми с инвалидностью. Они подсказывают, как помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, если заказ сделал незрячий пассажир с собакой-поводырем, то водителю рекомендовано подойти к пользователю с той стороны, где нет собаки, и прикоснуться к свободной руке незрячего человека. Собаку нельзя гладить, кормить или давать команды, — рассказали в пресс-службе Яндекс Такси.

Пассажирам также комфортнее, что водитель заранее знает, кого ему придется везти. «Водители владеют информацией о том, что меня сопровождает не просто домашний питомец, а служебная специально обученная собака», — рассказывает Ксения, владелица собаки-поводыря по кличке Ларсен.

Суммарно водители сервиса совершили более 2,5 миллионов инклюзивных поездок в России, Казахстане, Узбекистане, Республики Беларусь, Кыргызстане, Армении, Грузии и Сербии.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40