В Петербурге растет спрос на такси с опциями для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

Источник: предоставлено пресс-службой Яндекс Go







Более 30 000 жителей Петербурга хотя бы раз пользовались специальными опциями при заказе такси. Речь идет о поездках, когда пассажир может выбрать специальные опции, исходя из своих физических особенностей.

Ежемесячно специальными возможностями в такси в Петербурге пользуется около 3000 человек. Они совершают почти 10 000 поездок. Такие данные привели аналитики Яндекс Go, изучив статистику «Экрана специальных возможностей» в сервисе. С момента его запуска в 2022 году петербуржцы совершили более 150 000 таких поездок.

Чаще всего пассажиры указывают, что будут с инвалидным креслом — им нужна помощь при посадке и место в багажнике. Многим требуется содействие и с поиском автомобиля — это актуально для слабовидящих, незрячих и маломобильных пассажиров. Также пассажиры указывают, что будут с собакой-поводырем, выбирают опции «Не говорю, но слышу» и «Общаюсь только текстом».

— У каждого водителя есть доступ к обучающим материалам, подготовленным в партнерстве с общественными организациями и специалистами, которые работают с людьми с инвалидностью. Они подсказывают, как помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Например, если заказ сделал незрячий пассажир с собакой-поводырем, то водителю рекомендовано подойти к пользователю с той стороны, где нет собаки, и прикоснуться к свободной руке незрячего человека. Собаку нельзя гладить, кормить или давать команды, — рассказали в пресс-службе Яндекс Такси.

Пассажирам также комфортнее, что водитель заранее знает, кого ему придется везти. «Водители владеют информацией о том, что меня сопровождает не просто домашний питомец, а служебная специально обученная собака», — рассказывает Ксения, владелица собаки-поводыря по кличке Ларсен.