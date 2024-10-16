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Город «Организаторы орут в мегафоны». В «Севкабель Порту» произошла давка перед концертом рок-группы

«Организаторы орут в мегафоны». В «Севкабель Порту» произошла давка перед концертом рок-группы

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6 комментариев

Давка перед концертом рок-группы «Три дня дождя» произошла вечером в среду, 16 октября, в «Севкабель Порту». Фотографии и видео с места прислали читатели «Фонтанки».

Музыканты сегодня вечером проводят бесплатный концерт в ходе «фестиваля для умных и свободных».

«Посети лекторий, послушай успешных предпринимателей из сферы креатива и медиа, заведи ценные контакты и классных друзей, а потом оторвись на концерте Три Дня Дождя», — говорится в описании мероприятия.

По словам очевидцев, не было ожидания такого наплыва желающих послушать музыку.

«Организаторы орут в мегафоны, что пропускают всех без контроля паспортов», — сообщил читатель «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
6
Неглупая
54 минуты
Хорошо, что умные и свободные не пришли
Зоркий Сокол
1 час
Понаехи за халявой ломанулись.
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