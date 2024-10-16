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Власть В Москве арестовали экс-зама губернатора Брянской области. В чем он обвиняется, неизвестно

В Москве арестовали экс-зама губернатора Брянской области. В чем он обвиняется, неизвестно

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4 комментария

Басманный районный суд Москвы 16 октября арестовал экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

При этом информации о том, за что был задержан и заключен под стражу бывший чиновник, не приводится. Петроченко арестовали на срок 1 месяц 29 суток — до 14 декабря 2024 года.

УФСБ начало проверять Петроченко еще в сентябре — действующий глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что делается это по его инициативе. Тогда же стало известно, что Владимир Путин наградил Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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Комментарии
4
AndrewBarsik
1 час
А нам и неинтересно совсем - в чём он обвиняется. Главное, чтобы чиновников сажали чаще и на максимально возможные сроки. Во имя человеколюбия. Исключений ни для кого не делать. Те, кто останутся на свободе к дню Х, сто раз позавидуют тем, кто успеет оказаться в местах лишения свободы под надёжной охраной.
sysh
2 часа
Владимир Путин наградил И что,некоторым он и "Герой России" раздал.
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