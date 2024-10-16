В Москве арестовали экс-зама губернатора Брянской области. В чем он обвиняется, неизвестно

Басманный районный суд Москвы 16 октября арестовал экс-заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

При этом информации о том, за что был задержан и заключен под стражу бывший чиновник, не приводится. Петроченко арестовали на срок 1 месяц 29 суток — до 14 декабря 2024 года.

УФСБ начало проверять Петроченко еще в сентябре — действующий глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что делается это по его инициативе. Тогда же стало известно, что Владимир Путин наградил Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».