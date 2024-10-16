Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

зап.

 770мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Что пытаются сберечь как памятники
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы ФНС с марта 2025 года сможет получать данные по переводам на карту мимо контрольно-кассовой техники

ФНС с марта 2025 года сможет получать данные по переводам на карту мимо контрольно-кассовой техники

1 799
6 комментариев

Федеральная налоговая служба с 1 марта 2025 года получит ряд новых инструментов для выявления бизнеса, который уклоняется от уплаты налогов. Об этом рассказала и. о. замруководителя УФНС по Петербургу Евгения Шабодо 16 октября в ходе конференции «Модернизация налоговой системы», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. В частности, речь идет о возможности получать отчеты о платежах по эквайрингу и СБП, которые проводятся мимо кассовой техники.

«Если сейчас мы с банками в автоматическом режиме обмениваемся только банковскими выписками, то с 1 марта ФНС сможет получать еще информацию о ваших расчетах с помощью эквайринга и средств быстрых платежей», — сказала она, обращаясь к бизнесу.

Таким образом, ФНС сможет выявлять риски неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении расчетов, что ведомство рассматривает как риск-маркер неуплаты налогов. «Самоцель — чтобы вся выручка соответствовала тому, что вы пробиваете», — пояснила представитель ведомства.

Также с 1 марта ФНС сможет выдавать предписания по итогам дистанционных проверок «не выходя из кабинета».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Евгения Шабодо Федеральная налоговая служба ФНС Данные по переводам ККТ Модернизация налоговой системы
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
282694747
1 час
А поменять налоговую систему не хотим?Работнички ножа и топора, романтики с большой дороги
В_Ф
23 минуты
Может попробовать начать с неолигархов? Которые даже пресловутые 13% не платят? Там суммы будут совсем другие, и на ... хватит, и на другие имперские забавы. Но они скорее всего не разрешат таких вольностей в отношении себя. А их слово в нашей новой главнее закона.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Новости компаний
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40