ФНС с марта 2025 года сможет получать данные по переводам на карту мимо контрольно-кассовой техники

Федеральная налоговая служба с 1 марта 2025 года получит ряд новых инструментов для выявления бизнеса, который уклоняется от уплаты налогов. Об этом рассказала и. о. замруководителя УФНС по Петербургу Евгения Шабодо 16 октября в ходе конференции «Модернизация налоговой системы», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. В частности, речь идет о возможности получать отчеты о платежах по эквайрингу и СБП, которые проводятся мимо кассовой техники.

«Если сейчас мы с банками в автоматическом режиме обмениваемся только банковскими выписками, то с 1 марта ФНС сможет получать еще информацию о ваших расчетах с помощью эквайринга и средств быстрых платежей», — сказала она, обращаясь к бизнесу.

Таким образом, ФНС сможет выявлять риски неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении расчетов, что ведомство рассматривает как риск-маркер неуплаты налогов. «Самоцель — чтобы вся выручка соответствовала тому, что вы пробиваете», — пояснила представитель ведомства.

Также с 1 марта ФНС сможет выдавать предписания по итогам дистанционных проверок «не выходя из кабинета».