В России снимут ремейк фильма Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России» — с китайцами

Петербург ждут новые невероятные приключения иностранцев — ремейк культовой советской картины хотят снять совместно с Китаем. Об этом рассказал 16 октября председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в ходе заседания, посвященного 75-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, в ремейке снимутся китайские артисты.

Съемки фильма — часть мероприятий в рамках сотрудничества двух стран по случаю перекрестных годов культуры России и Китая (2024–2025). Так, на полях кинофестиваля «Шелковый путь», где прошло представление российских фильмов, было подписано соглашение между киностудиями «Ленфильм» и «Сианьфильм». В планах — выставка Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремесел, шоу российских и китайских гимнасток, фестиваль анимации.

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел в 1974 году. Он снимался в том числе в Ленинграде — именно здесь герои картины искали спрятанные сокровища.