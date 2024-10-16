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Афиша Plus Кино В России снимут ремейк фильма Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России» — с китайцами

В России снимут ремейк фильма Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России» — с китайцами

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9 комментариев

Петербург ждут новые невероятные приключения иностранцев — ремейк культовой советской картины хотят снять совместно с Китаем. Об этом рассказал 16 октября председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в ходе заседания, посвященного 75-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, в ремейке снимутся китайские артисты.

Съемки фильма — часть мероприятий в рамках сотрудничества двух стран по случаю перекрестных годов культуры России и Китая (2024–2025). Так, на полях кинофестиваля «Шелковый путь», где прошло представление российских фильмов, было подписано соглашение между киностудиями «Ленфильм» и «Сианьфильм». В планах — выставка Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремесел, шоу российских и китайских гимнасток, фестиваль анимации.

Фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел в 1974 году. Он снимался в том числе в Ленинграде — именно здесь герои картины искали спрятанные сокровища.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
1 час
«Приключения итальянцев в России» - один из немногих неудачных фильмов Рязанова. Даже игра Андрея Миронова не вспасает. Отдельно можно отметить, все ремейки рязановских фильмов стали провальными.
В_Ф
1 час
Тот то вышел совсем не очень, при всём моем уважении к авторам и артистам. Сейчас, по устоявшейся традиции, должно получится вообще что-то нецензурное.
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