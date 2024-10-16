В Иране заявили о наличии в стране оружия мощнее ядерного

У Ирана имеется в распоряжении секретное оружие, значительно превосходящее ядерное по мощности. Об этом пишет 16 октября Iran Front Page (IFP), цитируя заявление бригадного генерала Эбрахима Ростами, экс-секретаря комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Бывший высокопоставленный чиновник не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь, сославшись на то, что это «строго засекреченная информация». По его словам, «некоторые вещи должны оставаться известными только в определенной степени в конкретный момент».

Однако он намекнул на прошлые тактические операции, когда были атакованы нефтяные танкеры в Оманском заливе и порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Не говоря, кто стоял за атаками, Ростами рассказал, что в строго охраняемом порту Фуджейра взорвалось 5 танкеров.

«Они не знают даже, откуда исходил удар», — отметил он.

Он также упомянул нападения на два японских танкера в Оманском море во время визита бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в 2019 году в качестве посланника Трампа.

«Они не знают, что их ударило; в противном случае они бы это доказали. Они даже подали иск в ООН. Изначально ОАЭ обвинили нас, но не смогли предоставить доказательств», — добавил Ростами и еще раз подчеркнул, что Иран обладает передовым оборудованием, превосходящим ядерный потенциал.

Ранее в Иране предложили изменить неядерную доктрину страны с учетом угрозы со стороны Израиля.