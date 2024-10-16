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Политика В Иране заявили о наличии в стране оружия мощнее ядерного

В Иране заявили о наличии в стране оружия мощнее ядерного

2 075
12 комментариев

У Ирана имеется в распоряжении секретное оружие, значительно превосходящее ядерное по мощности. Об этом пишет 16 октября Iran Front Page (IFP), цитируя заявление бригадного генерала Эбрахима Ростами, экс-секретаря комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Бывший высокопоставленный чиновник не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь, сославшись на то, что это «строго засекреченная информация». По его словам, «некоторые вещи должны оставаться известными только в определенной степени в конкретный момент».

Однако он намекнул на прошлые тактические операции, когда были атакованы нефтяные танкеры в Оманском заливе и порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Не говоря, кто стоял за атаками, Ростами рассказал, что в строго охраняемом порту Фуджейра взорвалось 5 танкеров.

«Они не знают даже, откуда исходил удар», — отметил он.

Он также упомянул нападения на два японских танкера в Оманском море во время визита бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в 2019 году в качестве посланника Трампа.

«Они не знают, что их ударило; в противном случае они бы это доказали. Они даже подали иск в ООН. Изначально ОАЭ обвинили нас, но не смогли предоставить доказательств», — добавил Ростами и еще раз подчеркнул, что Иран обладает передовым оборудованием, превосходящим ядерный потенциал.

Ранее в Иране предложили изменить неядерную доктрину страны с учетом угрозы со стороны Израиля.

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Ксир Иран Ядерное оружие
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Комментарии
13
В_Ф
1 час
Они до этого, года лет 5-6 назад, обещали рвануть свои атомные электростанции и превратить всю местность рядом в очень нехорошее место. Им поверили. Эмираты громко сказали амерам что они глубоко против, те прислушались. Сейчас вот опять то же самое началось. Всё по кругу. Только вот теперь другая страна выступает в качестве агрессора.
mwr
1 час
вера в чудеса?
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