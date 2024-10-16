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Власть Путин рассказал, что рекомендуют врачи ЦКБ, где он регулярно обследуется

Путин рассказал, что рекомендуют врачи ЦКБ, где он регулярно обследуется

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17 комментариев

Президент России Владимир Путин регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом сам глава государства заявил на совещании с членами правительства, которое состоялось 16 октября.

Отвечая на доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к периоду холодов и прививочной кампании от гриппа, российский президент сказал, что регулярно обследуется в ЦКБ и добавил:

«Врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку (от гриппа. — Прим. ред.) именно отечественным препаратом».

«Абсолютно правильно», — ответил Мурашко.

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Путин ЦКБ Врачи Обследование Прививка Вакцина Михаил Мурашко
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Комментарии
17
Кулунжу
1 час
Попробовал бы он обследоваться в обычной поликлинике.
281771186
1 час
Владимир Владимирович, тоже записывается к врачу за несколько месяцев?
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