«Предлагаю начать с актуального — подготовки к зиме»: Путин проводит совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 16 октября проводит совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Информацию об этом публикует пресс-служба Кремля.
В начале встречи, как сообщается, обсуждались «текущие вопросы»: «Предлагаю начать с вопроса весьма актуального», сказал глава государства и разъяснил: «Это подготовка к зиме».
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, «в целом к зиме готовы 6 896 000 многоквартирных домов — это 98.9%, и 98% соцобъектов. Подготовлены и 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, теплосети и сети водоснабжения/водоотведения). Запасы топлива имеются в необходимом объеме, отметил министр и добавил, что работы по подготовке к отопительному сезону еще продолжаются, а регионы направили на эти цели 241 миллиард рублей из своих бюджетов. По поручению президента на отдельном контроле находится ситуация в Белгородской, Курской и Брянской областях.
«К зиме готовимся активно», ответил президент. «Работа большая, на самом деле, по стране», добавил Путин и перешел к следующему вопросу — завершению летнего туристического сезона.
На этот вопрос ответил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко: по его сведениям, этим летом турпоток в России составил 35 миллионов поездок.
Самыми быстрорастущими направлениями стали Тыва (+78%), Чеченская республика (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и республика Саха (Якутия) (+40%).
Турпоток с мая по август увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом. В числе лидеров по посещаемости остаются Краснодарский край и Москва (более 3 миллионов человек каждый).
Далее с докладом о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена выступил Министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.