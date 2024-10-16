«Предлагаю начать с актуального — подготовки к зиме»: Путин проводит совещание с членами правительства

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, «в целом к зиме готовы 6 896 000 многоквартирных домов — это 98.9%, и 98% соцобъектов. Подготовлены и 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, теплосети и сети водоснабжения/водоотведения). Запасы топлива имеются в необходимом объеме, отметил министр и добавил, что работы по подготовке к отопительному сезону еще продолжаются, а регионы направили на эти цели 241 миллиард рублей из своих бюджетов. По поручению президента на отдельном контроле находится ситуация в Белгородской, Курской и Брянской областях.