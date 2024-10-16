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Происшествия В Ленобласти семья осталась без дома из-за кастрюли с кипящим маслом

В Ленобласти семья осталась без дома из-за кастрюли с кипящим маслом

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2 комментария

Приготовление ужина оставило без крыши над головой семью в Ленинградской области. Двое подростков попали в больницу с отравлением угарным газом. Подробности произошедшего стали известны «Фонтанке» 16 октября.

ЧП произошло накануне вечером в поселке Троицкая Гора Ломоносовского района. Местная жительница вместе с 13-летней дочерью и 15-летним сыном готовили еду. В какой-то момент кастрюля с маслом, стоящая на плите, воспламенилась. Пламя перекинулось на натяжкой потолок, а следом во всей комнате начался пожар. Женщина со своими детьми выбежала на улицу и вызвала спасателей.

В итоге пламя полностью охватило 100-метровый дом. Сгорел также автомобиль. С огнем справились за два часа силами семи пожарно-спасательных частей.

Оба подростка были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии
3
Dinja436
16 минут
Мама умница!
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