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Происшествия В Подмосковье через стекло машины застрелили участника СВО

В Подмосковье через стекло машины застрелили участника СВО

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12 комментариев

В Московской области неизвестный убил участника специальной военной операции, который недавно вернулся домой. В 44-летнего мужчину стреляли через стекло автомобиля.

По предварительной информации, убийство произошло 16 октября около 9 часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, неизвестный из салона автомобиля сделал не менее трех выстрелов в боковое окно другой машины, за рулем которой был местный житель. В результате водитель скончался на месте, транспорт при этом продолжил движение, пока не въехал в забор.

Как уточнило РИА Новости в правоохранительных органах, застрелен замначальника одной из воинских частей, он совсем недавно приехал домой из зоны СВО.

По факту убийства и незаконного оборота огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

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Комментарии
12
Игорь Протасов
48 минут
Ох, как любят в России новую элиту!
antiLOOP
46 минут
Хорошо, хоть не 90е?
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