В Подмосковье через стекло машины застрелили участника СВО

По предварительной информации, убийство произошло 16 октября около 9 часов утра в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, неизвестный из салона автомобиля сделал не менее трех выстрелов в боковое окно другой машины, за рулем которой был местный житель. В результате водитель скончался на месте, транспорт при этом продолжил движение, пока не въехал в забор.