В Новой Голландии расскажут о культурных кодах садов Петербурга

В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии 24 октября состоится лекция «Искусство смотреть сады Петербурга», посвященная культурной и исторической значимости садов Северной столицы и культурным кодам, воплощенным в садовом дизайне.

С лекцией выступит Александра Алексеева — культуролог и ландшафтный архитектор, лауреат национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому хозяйству 2023 года, главный хранитель садов Русского музея. Лекция является частью сопроводительной программы выставки «Сады», которая проходит также в «Цифергаузе» — цифровой галерее «Газпром нефти» в Новой Голландии. Работы трех цифровых художников — Озана Тюрккана, Ронена Танчума, Као Юкси — демонстрируют, как связаны обычные цветущие сады и сад цифровой.