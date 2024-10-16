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Происшествия В форме, но без прав. Полиция показала, как доставала ряженого инспектора из «Мерседеса»

В форме, но без прав. Полиция показала, как доставала ряженого инспектора из «Мерседеса»

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4 комментария

Шевроны ДПС не стали оберегом для юного жителя Петербурга, без прав прокатившегося на чужом «Мерседесе» по Приморскому району. Госавтоинспекция не узнала в нём своего.

Серебристый «Мерседес» привлёк внимание Госавтоинспекции на Ивинской улице накануне в двенадцатом часу ночи, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября. С водительского места на сотрудников смотрел будто бы коллега.

«Командир, это бутафория», — попытался объяснить свой вид 18-летний водитель. В отличие от формы, прав у него не оказалось — экзамен юноша ещё не сдал.

Автомобиль отправился на спецстоянку, ряженый — в отдел полиции. Отвечать молодому человеку предстоит по двум статьям. На него составили протоколы за езду без прав (12.7 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия (17.12 КоАП).

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Комментарии
4
Znatok78
1 час
картинка Лавров джипег...
282768225
2 часа
В этой же форме в окопы на СВО
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