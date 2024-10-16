В форме, но без прав. Полиция показала, как доставала ряженого инспектора из «Мерседеса»

Шевроны ДПС не стали оберегом для юного жителя Петербурга, без прав прокатившегося на чужом «Мерседесе» по Приморскому району. Госавтоинспекция не узнала в нём своего.
Серебристый «Мерседес» привлёк внимание Госавтоинспекции на Ивинской улице накануне в двенадцатом часу ночи, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября. С водительского места на сотрудников смотрел будто бы коллега.
«Командир, это бутафория», — попытался объяснить свой вид 18-летний водитель. В отличие от формы, прав у него не оказалось — экзамен юноша ещё не сдал.
Автомобиль отправился на спецстоянку, ряженый — в отдел полиции. Отвечать молодому человеку предстоит по двум статьям. На него составили протоколы за езду без прав (12.7 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия (17.12 КоАП).
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