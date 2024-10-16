Автомобили сыграют «Калинку-малинку» законопослушным водителям на М-11

Источник: ГК «Автодор» / Telegram

На 653-м километре платной скоростной трассы М-11 «Нева», в Тосненском районе Ленобласти, стартовал эксперимент по нанесению музыкальной разметки, сообщили 16 октября в пресс-службе ГК «Автодор». Она представляет собой поперечные шумовые полосы, нанесенные по специально просчитанным параметрам. Проезжая по ней с разрешенной скоростью, водители смогут услышать фрагмент композиции «Калинка-малинка».

Для создания этой разметки специалисты ООО «Автодор-Инжиниринг», дочки «Автодора», разработали специальное программное обеспечение, которое «позволило перевести штрихи в ноты», рассказали в госкомпании. Программа может рассчитать параметры для нанесения разметки, чтобы при проезде по ней с определенной скоростью создавался «музыкальный» эффект и можно было услышать узнаваемую мелодию.

Нововведение призвано повысить безопасность на дорогах. Как и шумовые полосы, музыкальная разметка должна мешать водителям заснуть за рулем и побуждать сконцентрироваться на дороге, например перед аварийно опасным участком. Но вдобавок, считают в «Автодоре», она поможет соблюдать скоростной режим, ведь услышать мелодию можно, только соблюдая разрешенную скорость.