В 2026 году в Приморском районе построят новую школу на 1100 детей с двумя бассейнами

Между Арцеуловской аллеей и проспектом Авиаконструкторов в Приморском районе построят новую школу на 1100 детей. Как сообщает холдинг Setl Group, запланированный срок сдачи объекта — второй квартал 2026 года.



Здание будет состоять из разноэтажных учебных блоков высотой от трех до четырех этажей.



Внутри будут находиться как учебные классы, так и мастерские, библиотека с читальными залами, медиатекой и книжным фондом, актовый зал и столовая, а еще два бассейна и два спортзала.

