Анубис — проводник мёртвых. В Гизе на вершине пирамиды Хеопса заметили собаку

В Египте парапланерист, рассматривая с высоты пирамиды Гизы, заметил на одной из вершин собаку. Животное сумело взобраться на самый верх, где игриво гоняло птиц.

Как сообщает 16 октября издание Times Now News , смелому псу удалось подняться на пирамиду Хеопса, которая является крупнейшей из древних египетских сооружений. Судя по кадрам, возомнившая себя подобием бога Анубиса собака преодолела последние несколько ступеней к вершине, а после начала лаять и бегать за птицами.

Шокированный парапланерист комментировал увиденное с широкой улыбкой. Чем закончилось приключение собаки, остается загадкой.

Высота пирамиды Хеопса составляет почти 139 метров, что соизмеримо с 50-этажным небоскребом. Подъем на пирамиды является незаконным и может грозить нарушителям тюремным сроком до трех лет. На хвостатых правила, видимо, не распространяются.

Анубис — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации (бальзамирования), «страж весов» на суде Осириса в царстве мёртвых, знаток целебных трав. Изображался как человек с головой собаки или шакала.

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