Анубис — проводник мёртвых. В Гизе на вершине пирамиды Хеопса заметили собаку

В Египте парапланерист, рассматривая с высоты пирамиды Гизы, заметил на одной из вершин собаку. Животное сумело взобраться на самый верх, где игриво гоняло птиц.
Как сообщает 16 октября издание Times Now News, смелому псу удалось подняться на пирамиду Хеопса, которая является крупнейшей из древних египетских сооружений. Судя по кадрам, возомнившая себя подобием бога Анубиса собака преодолела последние несколько ступеней к вершине, а после начала лаять и бегать за птицами.
Шокированный парапланерист комментировал увиденное с широкой улыбкой. Чем закончилось приключение собаки, остается загадкой.
Высота пирамиды Хеопса составляет почти 139 метров, что соизмеримо с 50-этажным небоскребом. Подъем на пирамиды является незаконным и может грозить нарушителям тюремным сроком до трех лет. На хвостатых правила, видимо, не распространяются.
Анубис — древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации (бальзамирования), «страж весов» на суде Осириса в царстве мёртвых, знаток целебных трав. Изображался как человек с головой собаки или шакала.
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