Россиянка из Вязьмы стала ангелом Victoria's Secret. Посмотрите, как модель дефилирует по нью-йоркскому подиуму

Российская модель Виктория Евсеева стала ангелом Victoria's Secret. 21-летняя девушка прошлась по нью-йоркскому подиуму в крыльях и нижнем белье во время шоу американского бренда во вторник, 15 октября. Фотографиями девушки поделились в социальных сетях VS.

Образ российской модели, дебютирующей на шоу, оказался весьма утонченным. Сиреневое белье с пышной юбкой дополнили серебряные серьги в виде сердец. Крылья на спине девушки, которые являются неотъемлемой деталью в показах ангелов VS, добавили образу особую женственность и нежность.

Виктория Евсеева родом из небольшого города Вязьмы Смоленской области. Свою карьеру девушка начала в 14 лет. Сейчас россиянка проживает в Нью-Йорке. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела поучаствовать в показах Chanel, Elie Saab, Balmain и Victoria Becham.