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Общество Россиянка из Вязьмы стала ангелом Victoria's Secret. Посмотрите, как модель дефилирует по нью-йоркскому подиуму

Россиянка из Вязьмы стала ангелом Victoria's Secret. Посмотрите, как модель дефилирует по нью-йоркскому подиуму

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10 комментариев

Российская модель Виктория Евсеева стала ангелом Victoria's Secret. 21-летняя девушка прошлась по нью-йоркскому подиуму в крыльях и нижнем белье во время шоу американского бренда во вторник, 15 октября. Фотографиями девушки поделились в социальных сетях VS. 

Образ российской модели, дебютирующей на шоу, оказался весьма утонченным. Сиреневое белье с пышной юбкой дополнили серебряные серьги в виде сердец. Крылья на спине девушки, которые являются неотъемлемой деталью в показах ангелов VS, добавили образу особую женственность и нежность.

Виктория Евсеева родом из небольшого города Вязьмы Смоленской области. Свою карьеру девушка начала в 14 лет. Сейчас россиянка проживает в Нью-Йорке. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела поучаствовать в показах Chanel, Elie Saab, Balmain и Victoria Becham. 

Свой дебют на подиуме VS Виктория разделила с Ириной Шейк, Беллой и Джиджи Хадид, Адрианой Лимой, Кейт Мосс, Тайрой Бэнкс, Карлой Бруни, Даутцен Крус, Эшли Грэм, Витторией Черетти и Анок Яй.

Ангелами моделей VS называют из-за крыльев на спине, которые они традиционно надевают для выхода на сцену.

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Комментарии
10
Cashmare
3 часа
"в деревне рожать некому, а они тут на каруселях катаются"
274573038
1 час
тема сисег не раскрыта
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