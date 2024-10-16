Владислав Бакальчук подал встречный иск к супруге. Он хочет, чтобы дети жили с ним, и 50% имущества

Супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук подал встречный иск о разводе, в котором просит поделить все совместно нажитое имущество пополам и определить место жительства детей с ним. Об этом предприниматель 16 октября сообщил в своем телеграм-канале .

Бракоразводный процесс в июле инициировала Татьяна Бакальчук, позже сменившая фамилию на девичью — Ким. Ее заявление рассматривает Савеловский районный суд Москвы. В среду там прошло предварительное заседание, в ходе которого Владислав подал встречный иск. В нем он просит определить место жительства несовершеннолетних детей с ним (всего у пары семеро детей) и разделить совместно нажитое имущество в равных долях — 50 на 50.

«Во встречном иске я прошу произвести раздел ООО „Вайлдберриз“ и иных компаний, в том числе в которых доли принадлежат сейчас мне. Речь идет про компании, в которых либо я, либо Татьяна имеем доли как физические лица. Также я прошу произвести раздел моей немногочисленной недвижимости с Татьяной — квартиры 58 кв. м и земельного участка», — написал Бакальчук.

По его словам, в последней версии иска его супруга просила определить ее долю в совместно нажитом как 6/7. При таких условиях Бакальчуку отходила бы одна седьмая. «Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — считает он.

Между Татьяной и Владиславом возник корпоративный конфликт из-за решения предпринимательницы объединить Wildberries с рекламной группой Russ. Владислав выступил против этого, но вся страна узнала о его позиции только после того, как видео разговора с ним опубликовал Рамзан Кадыров. Глава Чечни пообещал помочь вернуть женщину в семью и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев». Впоследствии стало известно, что речь шла о сенаторе Сулеймане Керимове и депутате Госдумы Бекхане Барахоеве.