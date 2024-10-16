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Общество Технологии фонтанка pro Аналитики выяснили, что для петербуржцев важнее всего при выборе медцентров

Аналитики выяснили, что для петербуржцев важнее всего при выборе медцентров

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Петербуржцы стали чаще обращать внимание на бренд клиники — при поиске и выборе медицинского центра они на 8 % чаще ориентировались именно на него, чем в прошлом году, подсчитали в «Яндекс.Рекламе». Бренд лечебного учреждения имеет значение для каждого четвертого пациента.

Результаты опроса, проведенного «Яндекс.Рекламой», показывают, что не менее одного раза за полгода медицинские учреждения посещает 24 % петербуржцев, раз в несколько месяцев — 35 %, а раз в месяц и чаще — 29 %.

Как отметила Ксения Сидорова, региональный лидер «Яндекс.Рекламы» в Петербурге, у 73 % опрошенных в Петербурге и Ленобласти есть любимые медицинские центры, которые они посещают чаще остальных, что на 8 п. п. выше, чем в среднем по стране.

Рост конкуренции и повышение значимости бренда приводят к повышению затрат на рекламу. Как отметила Ксения Сидорова, по итогам первого полугодия, клиники увеличили бюджеты на медийную рекламу в среднем почти в 4 раза, а на продвижение в «Картах» и «Навигаторе» — в 2,5 раза. В сентябре 2024 года медцентры увеличили инвестиции в digital-продвижение на 40 % по сравнению с сентябрем 2023-го.

Медцентры в регионе активно используют продвижение и через имидж своих специалистов. Например, в поиске «Яндекса» по врачам сейчас представлено более 60 тысяч профилей докторов из более чем 4 тысяч медучреждений Санкт-Петербурга и Ленобласти — добавлять в поиск информацию о своих врачах клиники могут сами.

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