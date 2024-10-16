К концу 2024 года на счетах россиян в банках будет лежать 56,3 трлн рублей

Объем средств, размещенных физлицами в российских банках, к концу года может достичь 56,3 трлн рублей, что на 27% больше, чем в начале года. С такими прогнозами выступил на FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки, — комментирует Георгий Горшков. — По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году» .

При этом, как отмечают в ВТБ, банки начали предлагать максимальные ставки по вкладам не на короткие периоды, а на средние. Сейчас по рынку на среднесрочные (от 6 месяцев до года) приходится 48% открываемых вкладов, в ВТБ их доля составляет 65%.

Вместе с этим вырос и средний чек одного вклада розничных клиентов — он достиг 531 тыс. рублей, что является рекордом за последние 3 года. В прошлом году, для сравнения, средний размер депозита составлял 501 тыс. рублей, в 2022 — 520 тыс. рублей.

«В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев, — рассказал Георгий Горшков. — В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост. В такой ситуации вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность».