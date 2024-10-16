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Происшествия В Екатеринбурге деда задержали по подозрению в убийстве раздражавшего плачем маленького внука

В Екатеринбурге деда задержали по подозрению в убийстве раздражавшего плачем маленького внука

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10 комментариев

Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве младенца, который якобы раздражал его плачем. Малышу было полтора месяца. Подробности 16 октября приводят свердловские полиция и Следственный комитет.

По данным полиции, ночью в дежурной части раздался звонок с сообщением, что в коммунальной квартире дома 15 по Инженерной улице убивают маленького ребенка.

Тело убитого малыша выносят из дома

Туда отправили несколько нарядов. Информация подтвердилась, малышу врачи уже ничем помочь не могли. В квартире зарегистрированы мать и отец ребенка, а также его дедушка и бабушка 1979 и 1983 годов рождения соответственно. Дед скрылся, но позже его нашли и задержали в одном из заброшенных домов. Известно, что он неоднократно был судим и освободился летом прошлого года.

По предварительной информации, незадолго до полуночи он вернулся домой, увидел плачущего в кроватке внука и его это разозлило.

«Он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала», — рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Жители дома рассказали E1.RU, что 21-летний отец малыша находится на СВО. Мужчина, которого подозревают в расправе, это его отчим. Соседи говорят, что никогда не видели его нетрезвым, и отзываются о нем как о вежливом спокойном человеке. Что могло заставить его, как утверждают свидетели, бить малыша головой о стену, для них непонятно.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Комментарии
10
Entrenador2005
2 часа
Деду всего 45 лет, до маразма было ещё далеко.
Заливщик голосовых планок
3 часа
Не пил, не квадробобер, не чайлд, простите, фри, многократно судимый.. Наверное ещё и соловьёва ежевечерне конспектировал.. Чего это он?...
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