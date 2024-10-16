В Екатеринбурге деда задержали по подозрению в убийстве раздражавшего плачем маленького внука

Туда отправили несколько нарядов. Информация подтвердилась, малышу врачи уже ничем помочь не могли. В квартире зарегистрированы мать и отец ребенка, а также его дедушка и бабушка 1979 и 1983 годов рождения соответственно. Дед скрылся, но позже его нашли и задержали в одном из заброшенных домов. Известно, что он неоднократно был судим и освободился летом прошлого года.

По предварительной информации, незадолго до полуночи он вернулся домой, увидел плачущего в кроватке внука и его это разозлило.

«Он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала», — рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Жители дома рассказали E1.RU, что 21-летний отец малыша находится на СВО. Мужчина, которого подозревают в расправе, это его отчим. Соседи говорят, что никогда не видели его нетрезвым, и отзываются о нем как о вежливом спокойном человеке. Что могло заставить его, как утверждают свидетели, бить малыша головой о стену, для них непонятно.