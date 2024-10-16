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Финансы ВТБ увеличил объем трансграничных переводов в 2024 году в 7 раз

ВТБ увеличил объем трансграничных переводов в 2024 году в 7 раз

С января по сентябрь 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили 1,3 млн трансграничных переводов на общую сумму более 33 млрд рублей.

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Как сообщил на FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за 9 месяцев количество трансграничных переводов выросло в 7 раз и достигло рекордных значений, объем увеличился в полтора раза. При этом количество розничных клиентов, которые переводят средства в другие страны, за год увеличилось в 4 раза. Ежемесячно они совершают около 200 тыс. операций.

Средний чек перевода составляет 25 тыс. рублей. Более 80 % переводов за границу совершаются по номеру телефона — в среднем этим способом переводится 15 тыс. рублей, что на 31 % больше, чем годом ранее. Переводы по реквизитам совершали только 2 % клиентов, в основном для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом. Розничным клиентам ВТБ сегодня доступно более 20 стран, отметил Георгий Горшков.

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