ВТБ увеличил объем трансграничных переводов в 2024 году в 7 раз

Как сообщил на FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за 9 месяцев количество трансграничных переводов выросло в 7 раз и достигло рекордных значений, объем увеличился в полтора раза. При этом количество розничных клиентов, которые переводят средства в другие страны, за год увеличилось в 4 раза. Ежемесячно они совершают около 200 тыс. операций.
Средний чек перевода составляет 25 тыс. рублей. Более 80 % переводов за границу совершаются по номеру телефона — в среднем этим способом переводится 15 тыс. рублей, что на 31 % больше, чем годом ранее. Переводы по реквизитам совершали только 2 % клиентов, в основном для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом. Розничным клиентам ВТБ сегодня доступно более 20 стран, отметил Георгий Горшков.