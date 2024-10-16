ВТБ увеличил объем трансграничных переводов в 2024 году в 7 раз

Как сообщил на FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за 9 месяцев количество трансграничных переводов выросло в 7 раз и достигло рекордных значений, объем увеличился в полтора раза. При этом количество розничных клиентов, которые переводят средства в другие страны, за год увеличилось в 4 раза. Ежемесячно они совершают около 200 тыс. операций.