Спорим, вы не ответите на 12 вопросов по книге «12 стульев»: хитрый тест для самых внимательных

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Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. Обед на двоих в вегетарианской столовой «Не укради» вырывал из бюджета Коли и Лизы Качаловых тринадцать рублей в месяц. Еще десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью. Куда девались остальные деньги?