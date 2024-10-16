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Общество С наступлением холодов глухари начали глотать камни

С наступлением холодов глухари начали глотать камни

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В Ленинградской области похолодало, и глухари сразу начали собирать камни. Об этом рассказывает 16 октября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Фотографии сбора сняты во Всеволожском районе, рядом с Петербургом.

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«Сейчас все животные в лесу озадачены предстоящей зимой. Каждый делает свои заготовки: бобры складируют ветки, медведь набирает подкожный жир, чтобы залечь в берлогу. А глухарь запасается… камнями!» — пишет Павел Глазков.

Это обычные мелкие камни, но максимально крепкие. Глухарь глотает их, и они скапливаются у него в желудке (поэтому называются гастролиты), всего их должно быть как минимум тысяча. В ближайшие месяцы они ему жизненно необходимы, так как помогают размельчать и переваривать основную зимнюю пищу — хвою. Недостаток гастролитов становится одной из основных причин гибели этих птиц зимой.

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Комментарии
1
alexadmin
3 минуты
Скоро и нам вслед за ними придется.
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