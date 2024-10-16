Главный синоптик Петербурга: бабье лето, похоже, будет

Антициклон с центром в районе Минска начинает определять погоду на обширной территории, не только в Петербурге и Ленобласти. Уже сейчас атмосферное давление у нас довольно высокое, но сегодня достигнет 770 мм рт. ст.

Сегодня вечером через Ленобласть пройдет теплый атмосферный фронт. Он принесет дополнительное тепло, и местами может капнуть дождик. А в целом в течение 5-6 дней погода будет сухая, относительно теплая и достаточно спокойная.

«Сравнил сейчас все атмосферные параметры с бабьим летом середины октября 2018 года, так всё примерно одинаково, только вот в том году теплее было. А в этом году не совсем понятно, как поведут себя облака, хотя солнца тоже достаточно будет. В общем, склоняюсь я к позднему бабьему лету, очень похоже, будет», — пишет Колесов.