Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-з.

 769мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
Промышленный Петербург
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Город Главный синоптик Петербурга: бабье лето, похоже, будет

Главный синоптик Петербурга: бабье лето, похоже, будет

6 549
9 комментариев


Хорошие погодные новости рассказывает петербуржцам 16 октября в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Красивое начало дня сегодня в Санкт-Петербурге, да и оставшегося периода до начала следующей недели», — пишет Колесов.

Антициклон с центром в районе Минска начинает определять погоду на обширной территории, не только в Петербурге и Ленобласти. Уже сейчас атмосферное давление у нас довольно высокое, но сегодня достигнет 770 мм рт. ст.

Сегодня вечером через Ленобласть пройдет теплый атмосферный фронт. Он принесет дополнительное тепло, и местами может капнуть дождик. А в целом в течение 5-6 дней погода будет сухая, относительно теплая и достаточно спокойная.

«В дневные часы температура воздуха может повышаться до +11…+13 гр., думаю, даже нельзя исключать и +15 гр.», — отмечает синоптик.

Также он рассуждает, можно ли считать начинающийся период бабьим летом.

«Сравнил сейчас все атмосферные параметры с бабьим летом середины октября 2018 года, так всё примерно одинаково, только вот в том году теплее было. А в этом году не совсем понятно, как поведут себя облака, хотя солнца тоже достаточно будет. В общем, склоняюсь я к позднему бабьему лету, очень похоже, будет», — пишет Колесов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Бабье лето Александр Колесов
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Cashmare
1 час
лишь бы бабьей зимы не было, а то как новый год - так лужи по колено
Антишерсть
35 минут
Ура, тепло бы, да подольше. А кто по снегу соскучился - может вернуться домой, в Салехард.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
Новости компаний
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20