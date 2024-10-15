Водка — минимум 349, коньяк — 651. Минфин предложил повысить минимальные цены на алкоголь

Минфин предлагает повысить минимальную цену на водку до 349 рублей за 0,5 литра (на 50 рублей), на коньяк — до 651 рубля (на 95 рублей), на бренди — до 472 рублей (на 69 рублей).

В документе сказано, что при сохранении действующего уровня минимальных цен убыток отрасли в 2025 году составит 39 миллиардов рублей только по водке «экономсегмента». Новые цены, как отмечается в документе, сформированы с учетом затрат на производство, сырье, логистику, а также ставки акциза и уровня инфляции.

Последний раз цены на крепкий алкоголь индексировали этим летом. С 1 мая подорожали и акцизы на алкоголь. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, до конца 2024 года акциз на крепкий алкоголь равен 643 рублям (вместо былых 613 рублей) из расчета на литр безводного спирта.

При этом уже в 2025 году ставку акциза на алкогольную продукцию крепче 18° планируется повысить до 673 рублей за литр, пишет «Ъ». Кроме того, в Госдуму был внесен проект о повышении акциза на алкоголь до 740 рублей за литр.