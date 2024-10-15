В мэрии Казани не подтвердили информацию о запрете горожанам ездить на старых авто в дни БРИКС

Руководство Казани не вводило запрет на передвижение горожан на старых автомобилях на время проведения саммита БРИКС 22–24 октября. Об этом 15 октября РБК сообщил руководитель информационно-аналитического управления мэрии Владимир Казанцев.

«У нас таких запретов нет», — заявил он СМИ.

Ранее издание 116.ru со ссылкой на источники сообщило, что в городе на время проведения встречи стран — участниц БРИКС горожанам запрещено использовать для передвижения по Казани старые автомобили. СМИ приводило более жесткие формулировки. Подержанные автомобили источники портала назвали «ведрами» и призывали спрятать их во дворах. Те, кто всё же рискнул бы выехать на подержанной машине, «опозорили» бы столицу Татарстана.

По информации 116.ru, такие «рекомендации» получили студенты и сотрудники некоторых предприятий Казани.