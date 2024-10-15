В Петербурге начинают работу пункты обогрева для бездомных людей

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«Ночлежка» открывает в Петербурге пункты обогрева для бездомных. В ближайшие часы заработает пункт в районе Гавани на Васильевском острове, сообщили 15 октября в благотворительной организации. Второй откроется 17 октября на Политехнической улице.

Пункт обогрева – это большая утепленная армейская палатка на 50 человек, оборудованная тепловой пушкой. Помимо ужина, чая и места для ночлега у посетителей также есть возможности получить информацию о работе консультационной службы и реабилитационного приюта.