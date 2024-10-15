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Доброе дело В Петербурге начинают работу пункты обогрева для бездомных людей

В Петербурге начинают работу пункты обогрева для бездомных людей

825
3 комментария

«Ночлежка» открывает в Петербурге пункты обогрева для бездомных. В ближайшие часы заработает пункт в районе Гавани на Васильевском острове, сообщили 15 октября в благотворительной организации. Второй откроется 17 октября на Политехнической улице.

Пункт обогрева – это большая утепленная армейская палатка на 50 человек, оборудованная тепловой пушкой. Помимо ужина, чая и места для ночлега у посетителей также есть возможности получить информацию о работе консультационной службы и реабилитационного приюта.

«Ночёвка одного человека в тепле после горячего ужина стоит 287 рублей. Одна ночь работы пункта обогрева в Петербурге стоит 13 991 рубль. Всё, что мы делаем, работает с помощью неравнодушных людей», — сказали в «Ночлежке» и добавили, что для поддержания работы палаток организация ищет кафе, рестораны, столовые, которые смогут помочь накормить людей. Кроме того, необходима помощь автоволонтёров для доставки питания и сотрудники-дежурные. Подробности — в официальной группе благотворительной организации.

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Комментарии
3
280920854
1 час
а зачем это надо? Может им просто работу с жильем найти? Зачем бездельников и алкоголиков плодить?
169991062
1 час
а я в Сочи уехал, тут тепло...
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