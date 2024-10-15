«Люди брели по пояс в воде, на плечах несли самое ценное». 69 лет назад Ленинград столкнулся с мощным наводнением









В Петербурге сегодня памятная дата. В этот день 69 лет назад ленинградцы пережили одно из самых серьезных наводнений в городе. Как рассказывает главный городской синоптик Александр Колесов, наводнение 1955 года стало четвертым в ранге самых высоких подъёмов воды за всю историю Петербурга. «Фонтанка» собрала воспоминания о том непростом дне.

Источник: Александр Колесов / Telegram







Газеты молчали

В 1955 году еще 14 октября на юге Баренцева моря образовался большой циклон, который охватил всю Скандинавию, Балтику и северные районы Европейской части России. А уже ночью следующего дня из Атлантики пришел новый небольшой циклон, который двигался через Финский залив в сторону Ленинграда, проходя по южной стороне предыдущего циклона, уточняет Колесов.

Очень сильный ветер западного, юго-западного направления и наиболее опасная траектория циклона вызвали сильный нагон воды с Финского залива, что привело к наводнению, обрушившемуся на Ленинград. Но все эти сведения стали доступны людям только со временем.

Стихийное бедствие затронуло разные части города. Несмотря на это, в то время о произошедшем наводнении газеты если и писали, то очень кратко. Вполне возможно, что это было связано с тем, что разбушевавшаяся Нева не причинила такого большого ущерба городу, как это было в 1924 году.

Океанограф и автор книги «Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений» Ким Померанец отмечает, что разбушевавшаяся стихия осталась незамечена властями.

«Только 18 октября „Ленинградская правда“ сообщила: „в связи с сильным штормом, разыгравшемся в Балтийском море, наблюдался повышенный уровень в Неве. По данным бюро погоды в 20:50 15 октября вода достигла наивысшего уровня“, а какого — не сказано…», — вспоминает Померанец.

Советский писатель Федор Абрамов писал в своем дневнике: «„Правда“ не сочла нужным даже упомянуть о наводнении… Разве оно типично для нашей действительности? Разве оно выражает передовые тенденции развития нашей жизни?.. В городе уже ходят легенды, связывающие его с приходом английских кораблей. Вытеснили, говорят, корабли воду из Невы — вот и наводнение …».

Несмотря на отсутствие информации во многих газетах и сообщений от властей, ленинградцы могли делиться воспоминаниями о произошедшем друг с другом, и некоторые из них продолжают рассказывать о памятном дне и сегодня.

Воспоминания ленинградцев

Спустя время очевидцы начали рассказывать о том, что происходило 15 октября 1955 года. Одна их жительниц города вспоминает, как в один из дней, когда она была в гостях у бабушки, началось наводнение.

«Бабушка жила на Каменноостровском, 68 (бывший инвалидный дом императора Павла I). Я была у неё в гостях. Ждали моих родителей. Вдруг голоса, шум, беготня...... Бабушка вышла в коридор и увидала бегущих во двор соседей. Ей сказали, что это наводнение и вода быстро прибывает, что надо оповестить знакомых и родных», — делится женщина в соцсетях.

По ее словам, пока прибывала вода, некоторые ленинградцы торопились выпустить из сараев животных, отпустить с цепи собак.

«Картина была жуткая! Люди брели по пояс в воде, на плечах несли самое ценное из сараев. И вдруг я увидела бабушку! Она брела с трудом по этой холодной грязной воде. На руках в мешке бился и верещал наш поросенок», — добавляет жительница Ленинграда, заставшая наводнение.

Свидетельница стихийного бедствия вспоминает, что прохожим на улице вода доходила по грудь, и был страх, что все утонут. Во время наводнения шёл дождь, поднялся ветер. Со стороны улицы вода успела подняться до окон первого этажа дома ее бабушки, а на следующий день спала.

«Двор был в ужасном состоянии: земляная каша с травой, мусором, дровами, тазами и пр. Были и погибшие животные, хозяева которых не успели приехать с работы и их освободить. Ужасно!», — заключает женщина.

Прорыв в защите города

Сегодня о наводнении 15 октября 1955 года осталось не так много информации. Тем не менее благодаря синоптикам картина того дня со временем стала более ясной.

«Наводнение было стремительным всего около 6 часов, а максимум достиг 293 см (БС) в период 20 ч. 52 мин. — 21 час. 10 мин., практически приблизившись к 3 метровой отметки катастрофического наводнения», — сообщает Колесов в своем telegram-канале, уточнив, что мощнее стихийного бедствия 15 октября являются только три всем известных катастрофических наводнения.

Стихийное бедствие 1955 года запомнилось и тем, что синоптики впервые смогли спрогнозировать высокий подъем уровня воды. Как пишет Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга, гидрометеослужба Северо-Запада за семь часов до наводнения смогла рассчитать подъем уровня с точностью до 30 см.

«Это был огромный шаг вперед для науки — стало возможным прогнозировать наводнения!», — пишут на сайте.

После обрушившейся на Ленинград стихии возросла необходимость разработки проекта строительства комплекса защитных сооружений. В середине 1960-х годов в новый Генеральный план развития Ленинграда включили дамбу и морской участок кольцевой автодороги. Разработка проекта началась в 1970-х годах, а строительство — только в 1979 году. Всего работы велись по 2011 год.

Напомним, в этом году 23 сентября исполнилось 100 лет со второго по силе наводнения за историю Ленинграда. В издательстве «Красный матрос» к этой дате вышел объемный труд «Про наводнение 23.09.1924 в Ленинграде», более о подробно о котором можно прочитать в материале «Фонтанки».