В Колпино дети будут изучать ПДД на площадке рядом с домом

В Колпино открылась интерактивная детская площадка, где можно изучать правила дорожного движения. Как рассказали в ГК «Ленстройтрест», площадь детской зоны 235 кв. м.
Площадка на территории квартала «Юттери» оснащена четырьмя действующими светофорами, 13 дорожными знаками, в том числе «Главная дорога», «Дети», «СТОП», «Остановка запрещена», а также пешеходными переходами и игровыми автомобилями.
На празднике по поводу открытия площадки собралось более ста жителей квартала. Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Колпинскому району рассказали о ПДД и провели практическое занятие, а на интерактивных станциях прошли игры, викторины и спектакль для детей.
Как отметила директор клиентского сервиса «Ленстройтреста» Юлия Молчанова, и сама площадка, и подобный праздник помогут сформировать у детей понимание безопасного поведения на дорогах.