Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 758мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Строительство В Колпино дети будут изучать ПДД на площадке рядом с домом

В Колпино дети будут изучать ПДД на площадке рядом с домом

400
Написать комментарий

В Колпино открылась интерактивная детская площадка, где можно изучать правила дорожного движения. Как рассказали в ГК «Ленстройтрест», площадь детской зоны 235 кв. м.

Площадка на территории квартала «Юттери» оснащена четырьмя действующими светофорами, 13 дорожными знаками, в том числе «Главная дорога», «Дети», «СТОП», «Остановка запрещена», а также пешеходными переходами и игровыми автомобилями.

На празднике по поводу открытия площадки собралось более ста жителей квартала. Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Колпинскому району рассказали о ПДД и провели практическое занятие, а на интерактивных станциях прошли игры, викторины и спектакль для детей.

Как отметила директор клиентского сервиса «Ленстройтреста» Юлия Молчанова, и сама площадка, и подобный праздник помогут сформировать у детей понимание безопасного поведения на дорогах.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
Новости компаний
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45