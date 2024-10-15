В Колпино дети будут изучать ПДД на площадке рядом с домом

Источник: Предоставлено ГК «Ленстройтрест»







В Колпино открылась интерактивная детская площадка, где можно изучать правила дорожного движения. Как рассказали в ГК «Ленстройтрест», площадь детской зоны 235 кв. м.



Площадка на территории квартала «Юттери» оснащена четырьмя действующими светофорами, 13 дорожными знаками, в том числе «Главная дорога», «Дети», «СТОП», «Остановка запрещена», а также пешеходными переходами и игровыми автомобилями.



На празднике по поводу открытия площадки собралось более ста жителей квартала. Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Колпинскому району рассказали о ПДД и провели практическое занятие, а на интерактивных станциях прошли игры, викторины и спектакль для детей.