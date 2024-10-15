Завершился ремонт Зеленогорского шоссе

Источник: предоставлено пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга







Всего в ходе ремонта было уложено 200 тыс. кв. метров двухслойного асфальта, нанесена разметка термопластиком, укреплены обочины, частично восстановлены тротуары. При этом из-за загруженности трассы ремонт с ограничением движения приходилось вести по ночам.

«Зеленогорское шоссе — один из самых крупных в этом году объектов дорожного ремонта, работы на котором выполнены в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. — Трасса очень востребованная. Она связывает целый ряд населенных пунктов и ведет к объектам социальной инфраструктуры, памятникам истории и культуры».

Строители обещают, что выбранные материалы — щебень и битум — увеличат время использования дороги и будут препятствовать образованию колеи.